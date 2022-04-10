البريد ينجح فى صرف 7 ملايين معاش وإعانة حكومية لـ1.2 مليون مواطن خلال جائحة كورونا

قدم العاملون بهيئة البريد المصرى، نموذجًا فى تحمل المسئولية المجتمعية والنضج والوعى فى التعامل مع أزمة كورونا، من خلال توظيف كافة إمكانياته لخدمة المجتمع بكافة شرائحه، وظهرت العديد من قصص النجاح للبريد تبرهن على أهمية دور الشبكة البريدية فى كفالة الخدمات الأساسية الشمولية.

ونجح العاملون بالهيئة فى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، والتى تضمنت صرف المرتبات والمعاشات والإعانات العاجلة، وخدمات الشحن المحلى، والخدمات الحكومية لكافة أبناء الشعب المصرى دون توقف أو حتى تأخير خلال جائحة كورونا، من خلال 4000 مكتب بريد فى جميع أنحاء الجمهورية.

وانعكس أداء موظفى البريد، فى صرف 7 ملايين معاش خلال جائحة كورونا فى نفس فترات الصرف الاعتيادية، علاوة على صرف إعانة حكومية لعدد 1.2 مليون مواطن من العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال 15 يوما عمل فقط، بالتزامن مع تقديم 155 خدمة أخرى، واعتمدت العديد من المؤسسات والجهات بشكل كبير على مكاتب البريد خلال الموجه الاولى من جائحة كورونا

وأثناء فترات الذروة للجائحة، أُعطى حق التجوال بعد ساعات الحظر فقط للطواقم الطبية والعاملين فى البريد المصرى، الذين وضعوا أنفسهم على خط المواجهة الاول للحفاظ على الأمن القومى المصرى، وذلك بالحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الاساسية لأكثر من مليون مواطن مصرى يوميًا، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفى نفس السياق فاز البريد بجائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية التى تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية لأفضل وحدة متميزة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، التى تُمنح للجهات المحققة لأعلى النتائج فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وتأهل للتصفيات النهائية 10 مكاتب بريد على مستوى الجمهورية، وهي: مكتب بريد أشمون ومكتب بريد الإسكندرية ومكتب بريد بسيون ومكتب بريد العطارين ومكتب بريد قلين ومكتب بريد قها ومكتب بريد العجيزى ومكتب بريد قنا ومكتب بريد الدلجمون ومكتب بريد نصر النوبة، وفاز منها 3 مكاتب بريد، حيث فاز بالمركز الأول مكتب بريد العجيزى التابع لمحافظة الغربية وتسلم الجائزة محمود فهيم مدير الفرع، وفاز بالمركز الثانى مكتب بريد بسيون التابع لمحافظة الغربية، وتسلم الجائزة أحمد حسينى مدير الفرع، وجاء فى المركز الثالث مكتب بريد قها التابع لمحافظة القليوبية وتسلم الجائزة عصمت عبدالنبى مدير الفرع.

كما قدم العاملون بهيئة البريد، نموذجا فى الأمانة، حيث سبق أن أعاد موظف بالبريد يدعى أحمد عطية، ابن قرية كوم اللوفى بمركز سمالوط، والموظف بمكتب بريد سمالوط على مبلغ 126 ألف جنيه داخل شنطة بموقف السيارات إلى صاحبها مريض بالقلب والمبلغ المفقود تكاليف إجراء العملية ورفض أحمد الحصول على أى مبلغ منها.