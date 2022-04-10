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"الاختيار 3 فضح الإخوان" يتصدر تويتر.. ومغردون: حاولوا تحويل مصر لوكر إخوانى

الأحد، 10 أبريل 2022 09:26 م
"الاختيار 3 فضح الإخوان" يتصدر تويتر.. ومغردون: حاولوا تحويل مصر لوكر إخوانى مسلسل الاختيار
كتب خالد إبراهيم

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على الرغم من مرور 9 حلقات فقط من مسلسل الاختيار، إلا أنه أصبح بمثابة الـ"زلزال" بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتابعين لها والمتعاطفين معها، فالمسلسل لم يكتف فقط بفضح الإخوان من الناحية الدرامية وكشف ألاعيبهم، ورغبتهم في السيطرة على مصر، ثم تدميرها بعد فقدان الحكم من أيديهم، ولكنه دعم حجته بالفيديوهات والتسجيلات الخطيرة والمهمة، والتي تكشف بالصوت والصورة حجم المؤامرة التى كانت تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة التي كانت تدعمها.

يوم بعد يوم، وحلقة من المسلسل بعد حلقة، تترسخ فى ذهن المشاهد المصرى كل الأفكار التي تؤكد أن جماعة الإخوان لم ترغب يوما في مصلحة مصر، ولكنها كانت ترغب في مصلحتها الشخصية، حتى لو على حساب مصر والمصريين أنفسهم.

قبل دقائق من عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 3"، تحول هاشتاج "الاختيار 3 فضح الاخوان"، إلى الأكثر تداولا في مصر عبر موقع "تويتر"، حيث اجتماع مجموعة كبيرة من رواد موقع تويتر، وأخذوا يتحدثون ويتناقشون حول فضح المسلسل لجماعة الإخوان الإرهابية، والدور الذى لعبته القوات المسلحة، وعلى رأسها الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وقتها، وكذلك الدور المهم للمشير الراحل طنطاوى الذى أنقذ مصر بحكمة وصبر.

الترند
الترند

 

إحدى رواد تويتر شاركت في الترند قائلة، "تخيلوا إن دي التسجيلات اللي انتشرت حتى الآن واحنا في الحلقة 8 فمابالك بباقي الحلقات وخلي بالك ده اللي مسموح بنشره وما خفي كان أعظم".

منه
منه

 

بينما نشرت هدية صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببدلته العسكرية، وعلقت، "أنت متخيل الرجل العظيم ده أنقذنا من أيه"، فيما قال أسامة ساخرا من تعليقات جماعة الإخوان الإرهابية على المسلسل، "لو مضايقك مسلسل الاختيار .. اعمل انت كمان مسلسل رابعة ومش هيكلفك كتير هما خيمتين وشوية خرفان"

أسامة
أسامة

 

وقالت منة، "مسلسل الاختيار فضح الإخوان وجرائمهم ومحاولاتهم لتحويل الدولة المصرية إلى وكر لهم".

روان
روان

 

 

 


الاختيار 3 فضح الاخوان

تويتر

مسلسل الاختيار

المشير طنطاوى

الرئيس السيسى

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