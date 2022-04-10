اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يقرر غلق برامج التعاملات فى الأصول الرقمية الكبرى أمام روسيا

الأحد، 10 أبريل 2022 11:33 ص
الاتحاد الأوروبى يقرر غلق برامج التعاملات فى الأصول الرقمية الكبرى أمام روسيا قادة الاتحاد الأوروبى
كتبت ـ هناء أبو العز

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 قرر الاتحاد الأوروبي غلق برامج التعاملات في الأصول الرقمية ذات القيم الكبيرة في حزمة جديدة من العقوبات، ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
 
وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان له، إن قرار العقوبات الجديدة يمنع توفير خدمات التداول في الأصول الرقمية ذات القيم الكبيرة، أمام المؤسسات والأفراد في روسيا تجنبا للتحايل في تجنب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو من خلال مكاسب التداول في السوق الرقمية.
 
وأكد بيان المفوضية الأوروبية، أن هذا القرار ينطبق على المحفظة الرقمية والحسابات بالعملات الرقمية، وخدمات تتبع التداولات بالنسبة للمواطنين الروس وغيرها من الكيانات القانونية الموجودة بروسيا، وذلك إذا ما زادت قيمة المبالغ الرقمية عن 10 آلاف يورو (أي ما يعادل 11 ألف دولار).
 
وقال البيان "إنه في ظل خطورة الموقف وردا على العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، فإنه من المناسب القيام بالمزيد من الإجراءات المقيدة وتشمل ذلك منع الإيداعات في المحافظ الرقمية"، ويشمل القرار أيضا تقييد الإيداعات بالعملات الورقية أمام الأفراد والمؤسسات الروسية والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 100 ألف يورو.
 
وأوضح البيان، أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع بيع العملات الورقية ونقل الأصول إلى العملات الأوروبية، وغيرها من العملات الرسمية المتداولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى كل من روسيا وبيلاروسيا أو أي أفراد أو كيانات مسجلة هناك.
 
 

الاتحاد الاوروبى

العقوبات

روسيا

اوكرانيا

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