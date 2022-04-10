الأمم المتحدة تفتح مقرها الرئيسى فى نيويورك أمام الجمهور مرة أخرى

ريهام عبد الله

أعادت الأمم المتحدة، افتتاح المقر الرئيسى لها، فى مدينة نيويورك للجمهور مرة أخرى، لمن يرغب فى القيام بجولة إرشادية مع أحد المرشدين متعددى اللغات.

وقالت الأمم فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك مفتوح للجمهور مرة أخرى، يمكنك زيارة الأمم المتحدة والقيام بجولة إرشادية مع أحد المرشدين متعددى اللغات لدينا إذا تم تطعيمك بالكامل وحجزت تذكرتك مسبقًا".



الأمم المتحدة

ومن جهة أخرى حذر تقرير جديد للأمم المتحدة من أنه لتحقيق الهدف المتمثل فى الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى إلى 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية)، يجب أن تبلغ مجهودات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ذروتها قبل عام 2025 على أبعد تقدير، ويكشف تقرير الفريق الحكومى الدولى المعنى بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة (IPCC) أن هناك نافذة قصيرة وسريعة الانغلاق من الفرص للحد من الاحترار بحلول عام 2100.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يجب خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة هائلة تصل إلى 48% بحلول عام 2030 وأن تصل إلى الصفر الصافى بحلول عام 2050 إذا أردنا تحقيق الهدف.

وفى الوقت نفسه، يجب خفض انبعاثات الميثان بمقدار الثلث بحلول عام 2030 وتقريبًا النصف بحلول عام 2050، فنحن نسير حاليًا على المسار الصحيح للاحترار العالمى بمقدار 5.7 درجة فهرنهايت (3.2 درجة مئوية) بحلول عام 2100، مع عواقب وخيمة على جميع الكائنات الحية.