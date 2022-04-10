افتتاح مدرسة للغات ووحدة أشعة مقطعية في احتفالات سوهاج بعيدها القومى

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأحد الاحتفال بعيد سوهاج القومى والذى يوافق العاشر من إبريل من كل عام وذلك بحضور اللواء طارق الفقى محافظ الإقلين وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية ووكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرين العموم.

وفى هذا الصدد تقوم محافظة سوهاج بافتتاح عدد من المشروعات الهامة على مستوى المحافظة، وقد حددت المحافظة هذا العام قطاعى الصحة والتعليم ليشملهما الافتتاح .

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن المشروعات التي سوف يتم افتتاحها اليوم تعرف عليها.



1 – وحدة تشغيل الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج والتي سوف يتم أفتتاحها في العيد القومى.

2 – التكلفة الإجمالية للوحدة 3 ملايين جنية.

3 - إنشاء الوحدة جاء ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات سوهاج على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة.

4 – وفى قطاع التعليم سوف يتم إفتتاح مرسة سوهاج الرسمية للغات بنجع مطرود.

5 المدرسة مكونه من 22 فصل دراسى وفصول دمج.

6 – المدرسة بها معمل لغات ومعمل علوم ومجالات وفصول دمج لذوى الهمم وغرفة مصادر وغرفة مناهل ومعمل حاسب الى.

7 - المدرسة تم بنائها على مساحة 2700 متر مربع.

8 – المدرسة أرضى و3 أدوار متكررة.

9 – التكلفة الإنشائية 7 ملايين جنيه تقريبا.

10 مشروع إنشاء المدرسة ضمن 87 مدرسة بخطة هذا العام تم الإنتهاء والتسليم وجاهزة للإفتتاح بتكلفه 420 مليون جنيه بعدد 1072 فصل.