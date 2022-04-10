افتتاح مدرسة لغات جديدة بمناسبة عيد سوهاج القومى بتكلفة 7 ملايين جنيه

سوهاج ـ محمود مقبول

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يرافقه أحمد سامى القاضي نائب المحافظ والدكتور عربى أبوزيد اليوم مدرسة سوهاج الرسمية للغات بنجع مطرود بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، وذلك في إطار الاحتفال بعيد المحافظة القومى والذى يوافق العاشر من إبريل من كل عام.

جاء الافتتاح بحضور حمدى مصطفى مدير المديرية وعطا الميمون مدير عام التعليم وأيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية والمهندس سيد أبوعقيل مدير عام إدارة الأبنية التعليمة بسوهاج.

وتعد المدرسة نموذجا حديثا وعلامة جديدة على تطوير العملية التعليمة والمدرسة مكونه من 22 فصلا دراسيا وفصول دمج والمدرسة بها معمل لغات ومعمل علوم ومجالات وفصول دمج لذوى الهمم وغرفة مصادر وغرفة مناهل ومعمل حاسب آلى، وتم بناؤها على مساحة 2700 متر مربع وتتكون المدرسة أرضى أرضى و3 أدوار متكررة ومشروع إنشاء المدرسة ضمن 87 مدرسة بخطة هذا العام، وتم الانتهاء والتسليم وجاهزة للافتتاح بتكلفة 420 مليون جنيه بعدد 1072 فصلا.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قام صباح اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة أمام الديوان العام، إحياء للذكرى 223 لعيد سوهاج القومى.

حضر مراسم وضع إكليل الزهور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

يذكر أن العيد القومى لسوهاج يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا فى التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التى هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين فى سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا، ووقعت معركة كبيرة بجهينة، ولقن أجدادنا الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها " لاسان " إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من إبريل 1799م ليصبح عيدها القومى كل عام.