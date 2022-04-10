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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لحم

الأحد، 10 أبريل 2022 01:38 م
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لحم جيش الاحتلال الاسرائيلى
كتب : أحمد جمعة

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استشهدت سيدة فلسطينية، الأحد، بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان غربي بيت لحم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الفلسطينية غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها أصيبت برصاصة في الفخذ، حيث وصلت مستشفى بيت جالا الحكومي وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى فقدانها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها، متأثرة بإصابتها.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين لوكالة "وفا" الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشهيدة في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال.

 

وحسب شهود عيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوب فلسطينية أثناء سيرها في الشارع، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى.

 

 


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