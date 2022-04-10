اليوم السابع
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ارتفاع الطلب على الدواجن والكيلو بـ 38 جنيها في المزرعة

الأحد، 10 أبريل 2022 07:00 ص
ارتفاع الطلب على الدواجن والكيلو بـ 38 جنيها في المزرعة صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم عند مستوى 38 جنيها بعد ارتفاع من 36 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء تسليم أراض المزرعة وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي في الأسبوع الأول لشهر رمضان، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ43 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلى أخري.
 
 
 
أسعار الفراخ في مصر:
 
سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو
 
سعر الساسو 37  جنيها للكيلو
 
كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه
 
كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه
 
فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو
 
 
 
فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.

سعر البيض

أسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم

سعر البيض اليوم

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