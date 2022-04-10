اليوم السابع
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إيطاليا تسعى وراء الغاز الجزائرى بحثا عن بدائل للروسى

الأحد، 10 أبريل 2022 01:00 ص
إيطاليا تسعى وراء الغاز الجزائرى بحثا عن بدائل للروسى رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراغي
وكالات

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أعلن فى إيطاليا أن رئيس الوزراء ماريو دراغى سيتوجه إلى الجزائر الاثنين لتوقيع اتفاق لاستيراد المزيد من الغاز، فى إطار مساعيه لجمع أكبر كميات ممكنة منه بديلا عن الروسي.

وأشار إلى أن "إيطاليا تبحث بشكل عاجل عن بدائل للغاز الطبيعى الوارد من روسيا منذ العملية العسكرية فى أوكرانيا"، إذ تعد روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعى إلى إيطاليا، بواقع 40% من إجمالى الواردات.

وقام وزير الخارجية الإيطالى بزيارة إلى الجزائر بالإضافة إلى أذربيجان وقطر والكونغو وأنغولا وموزمبيق، لتأمين المزيد من الاتفاقيات فى مجال الغاز الطبيعي.

يشار إلى أن الجزائر هى ثانى أكبر مورد للغاز الطبيعى إلى إيطاليا الذى يمثل المصدر الرئيسى للكهرباء فى البلاد، إذ توفر الجزائر قرابة 21 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب البحر المتوسط.

وتعمل شركة الطاقة الإيطالية "إيني" فى الجزائر منذ 40 عاما، كما أنها أعلنت الشهر الماضى عن اكتشاف مهم للنفط والغاز فى الجزائر.

وقالت إنها "تعتزم العمل مع الشريك الجزائرى (سوناطراك) لتسريع وتيرة تطوير الاكتشاف فى الربع الثالث من العام الجاري".


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