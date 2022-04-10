اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بالغربية

الأحد، 10 أبريل 2022 12:39 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بالغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق قرية قليب آبيار كفر الزيات، بالقرب من قريه كفور بلشاي، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الزيات العام.
 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة على طريق قرية قليب ابيار كفر الزيات، بالقرب من قريه كفور بلشاي.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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