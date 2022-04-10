اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بدائرى السلام

الأحد، 10 أبريل 2022 09:50 ص
إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بدائرى السلام اسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلي الطريق الدائرى بمنطقة السلام، وانتقل رجال المرور إلي المكان وتم رفع حطام الحادث. 
 
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من الاهالي وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الدائرى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارتين ونتج عن الحادث إصابة شخصين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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