إخماد حريق فى مدخل منزل بالمحلة بسبب جراكن بنزين

الغربية مصطفى عادل

تمكن أهالي قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية من إخماد حريق اندلع في مدخل منزل بالقرية، إثر اشتعال النيران في جراكن بنزين في مدخل المنزل، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية كفر حجازي.

انتقلت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ ، وتمكن الأهالي من إخماد النيران قبل وصول الحماية المدنية وتبين أن الحريق في جراكن بنزين داخل المدخل وامتدت لبعض الاغراض المنزلية، دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.