إحالة سيدة متهمة بالنصب على أحد الأشخاص بحجة توفير فرص عمل له بالجيزة للمحاكمة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بالجيزة سيدة إلى محكمة الجنح لبدء محاكمتها فى اتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص، وإيهامه بقدرتها على توفير فرصة عمل له بإحدى الدول.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسئولى إحدى الشركات والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره للعمل بالخارج -دون الوفاء بذلك - .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) حيث استغلت طبيعة عملها كونها رئيس مجلس الإدارة للشركة المشار إليها وقيامها بالنصب والاحتيال على المُبلغ والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الشركات بالخارج وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.