اليوم السابع
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أوكرانيا تعلن مزيدا من خسائر الجيش الروسى منذ بدء الحرب

الأحد، 10 أبريل 2022 11:26 ص
أوكرانيا تعلن مزيدا من خسائر الجيش الروسى منذ بدء الحرب الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل حوالي 19 ألفا و300 جندي روسي، وتدمير 722 دبابة و152 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الأحد.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي،وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و10 أبريل بلغ حوالي 19 ألفا و300 شخص و722 دبابة و1911 مركبة قتالية مدرعة و342 من الأنظمة المدفعية، موضحة الخسائر تضمنت أيضا 108 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و55 من أنظمة الدفاع الجوي و152 طائرة و137 مروحية و1384 مركبة و7 سفن وقوارب و76 خزان وقود و112 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و25 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى" .

وأوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، مؤكدة صعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

وفي السياق ذاته، حذر رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني من مواصلة الجيش الروسي الاستعداد لتكثيف عملياته الهجومية في شرق أوكرانيا وبسط سيطرته التامة على دونيتسك ولوجانسك في دونباس .

وأشار المسؤول العسكري- في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، إلى مواصلة المعارك للسيطرة على المدن الرئيسية في ماريوبل الجنوبية وإيزيوم الواقعة بالشمال.

وكان الحاكم الإقليمي في منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو أعلن في وقت سابق، مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في قصف روسي.

 


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