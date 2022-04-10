اليوم السابع
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أوروبا تتابع انتخابات فرنسا بتوتر مخافة تغيير قرارات السياسة الخارجية

الأحد، 10 أبريل 2022 01:31 م
أوروبا تتابع انتخابات فرنسا بتوتر مخافة تغيير قرارات السياسة الخارجية انتخابات فرنسا
كتبت: هناء أبو العز

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تتابع الدول الأوروبية الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية بقلق وتوتر شديد، خوفًا من الخطر الشعبوى الذى قد يحصل ويغير نتائج القرارات الأوروبية إذا لم يفز إيمانويل ماكرون، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الخارجية.
 
 وأكدت  صحيفة Le Soir اليومية الناطقة بالفرنسية ، أن بروكسل  تنظر إلى إيمانويل ماكرون على أنه مؤيد لأوروبا مقتنع بضرورة دفع الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من السيادة، ،على عكس المرشح الآخر مارين لوبان المتحاملة ضد الاتحاد الأوروبى.
 
وبخلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الطامح للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد 5 سنوات إضافية ، يتنافس في تلك الانتخابات 11 مرشحاً آخر أبرزهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، والتي سبق لها أن خاضت جولة الإعادة أمام ماكرون في الانتخابات الأخيرة .
 
ومع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 ، جاء ماكرون في صدارة ترشيحات الناخبين بحسب استطلاعات الرأي ، متقدماً بفارق طفيف عن لوبان ، بعدما حصد المزيد من الشعبية لدوره الإيجابي في محاولات احتواء الحرب الأوكرانية ، واتصالاته المستمرة بأطراف الأزمة.
 
وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي أن يخوض ماكرون ومارين لوبان جولة إعادة 24 إبريل الجاري ، حيث استطاعت لوبان الحفاظ علي حظوظها للمنافسة في تلك الانتخابات بعدما تخلت بشكل واضح عن مواقفها السابقة الداعمة لروسيا ، وإدانتها لـ الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.
 
 
 
 
 
 
 

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