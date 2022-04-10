أغانى حصاد البنجر بالشرقية..مزارعون: رمضان شهر الخير ونعمل بعد السحور (فيديو)

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من قلب الريف المصرى بمحافظة الشرقية مع المزارعين أثناء حصاد محصول البنجر .

وقال الحاج عبد المنعم سليم من قرية كفر محمد خليل مركز أبو كبير محافظة الشرقية صاحب حقل البنجر، إنه قام بزراعة المحصول فى شهر سبتمبر، بعد أن قام بحصاد الأرز، وتم حرث الأرض وتخطيطها ووضع الأسمدة ا للأزمة وريها وزراعتها، وتمت رعاية البنجر حتى أتى يوم حصاده اليوم فى شهر رمضان شهر الخيرات والبركات.

وأضافت شيماء عبد المنعم إبراهيم صاحبة الأرض، أنها تساعد والدها فى زراعة حقولهم وتتابع الزراعات مع والدها وشقيقتها وأنهم يستيقظون فى السحور ويقومون بصلاة الفجر ثم يتحركون إلى الحقل للعمل به وينتهى عملهم ظهر كل يوم .

لافته أنها وجميع العاملات اللائى يعملون معها فى حصاد محصول البنجر يقومون برعاية أسرهم من طبخ وخلافه عقب انتهاء أعمالهم .

وطالبت وفاء عبد المنعم صاحبة الحقل مسؤولى المصنع الذى يتم توريد البنجر له باحتساب سعر طن البنجر بنفس سعر العروة الأولى خاصة وأن إنتاجهم يفوق إنتاج العروة الأولى والزراعات أخذت نفس مصروفات العروة الأولى .

وظهرت فرحة العاملين والعاملات بحصاد البنجر والذى يمثل الخير الذى يعمل عليهم وعبروا عن ذلك بالأغانى والزغاريد .



أصحاب اراضى زراعات البنجر



حصاد محصول البنجر بالشرقية