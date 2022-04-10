اليوم السابع
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أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات فى العياط

الأحد، 10 أبريل 2022 10:24 م
أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات فى العياط حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت معاينة حادث 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي بنطاق العياط بسبب اختلال عجلة القيادة من أحد السائقين وتم نقل 11 مصابا لمستشفى الهرم -فارق أحدهم الحياة في أثناء إسعافه- وهم كل من: أحمد محمد هاشم 27 سنة، علي شعبان عبد الرحمن 36سنة، أحمد محروس محمد 18 سنة، محمود حجاج 22 سنة، أحمد شعبان عبد الباقي 16 سنة، رجب محمود هاشم 40 سنة، أحمد مصطفى جمعة 30 سنة، ثابت علي محمد 45 سنة، عيد خميس محمد 28 سنة، عامر صقر محمد 30 سنة ومبروك قرني محمد 52 سنة.
 
وكان شخص لقي مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم سياراتين ميكروباص وأجرة بطريق أسيوط الغربي بنطاق منطقة العياط ، وانتقل رجال المرور الي المكان وتم رفع حطام الحادث. 
 
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ،بلاغا من الاهالي وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي طريق أسيوط الغربي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين أنه اثناء تفادى ميكروباصين وسيارة أجرة و نتج عن الحادث مصرع شخص و إصابة 10 آخرين و جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الجيزة

اخبار عاجلة

طريق اسيوط الغربي

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