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أسعار العملات اليوم الأحد 10-4-2022 فى مصر

الأحد، 10 أبريل 2022 10:54 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 10-4-2022 فى مصر عملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10-4-2022، أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.29 جنيه للشراء، و 18.37 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الأسبوع الماضى كان بـ18.27 جنيه للشراء، و 18.37 جنيه للبيع، بينما استقر الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.
 
وتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.82 للشراء، 20.00 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان بـ19.85 للشراء، 20.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

تباين سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.29 جنيه للشراء، و 18.37 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الأسبوع الماضى كان بـ18.27 جنيه للشراء، و 18.37 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.82 للشراء، 20.00 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان بـ19.85 للشراء، 20.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.74 جنيه للشراء، 24.03 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان بـ23.84 جنيه للشراء، 24.07 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.71 جنيه للشراء، و 60.27 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان بـ57.68 جنيه للشراء، و 60.29 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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