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أسعار الدولار اليوم الأحد 10-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 10 أبريل 2022 10:40 ص
أسعار الدولار اليوم الأحد 10-4-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الدولار اليوم الأحد 10-4-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى سعر 18.29 للشراء، 18.37 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الأسبوع الماضى كان بـ18.27 للشراء، 18.37 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.29 جنيه للشراء، 18.39 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 18.29 جنيه للشراء، 18.39 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.28 جنيه للشراء، 18.38 جنيه للبيع.
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.28 جنيه للشراء.
 
18.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.29 جنيه للشراء.
 
18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.29 جنيه للشراء.
 
18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.27 جنيه للشراء.
 
18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.29 جنيه للشراء.
 
18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.30 جنيه للشراء.
 
18.39 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

الدولار

الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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