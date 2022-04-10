أرباح طائلة.. تفاصيل اعترافات تاجر عملة فى السوق السوداء بعابدين

كتب سليم على

اعترف تاجر عملة بالاتجار في العملات والنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، أمام النيابة العامة، أنه يحقق أرباح طائلة من وراء هذه التجارة، كما أنه يستغل حاجة العملاء للعملات ويرفع الأسعار.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الاتجار فى العملة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مكتب كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالمكتب المُشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.