أجواء روحانية بصلاة التراويح بمسجد الحسين فى تاسع أيام رمضان المعظم.. صور

كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

رصدت عدسة اليوم السابع صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين بعد ترميمه بمحافظة القاهرة، حيث أدى المصلون صلاة العشاء والتراويح فى تاسع أيام شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الكريم وما بعده.

وأدى المئات من المصلين صلاة التراويح داخل المسجد وخارجه.

وكان مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، تزين لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد هذا العام، وتستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده