أجواء روحانية بصلاة التراويح بمسجد الحسين فى تاسع أيام رمضان المعظم.. صور

رصدت عدسة اليوم السابع صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين بعد ترميمه بمحافظة القاهرة، حيث أدى المصلون صلاة العشاء والتراويح فى تاسع أيام شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الكريم وما بعده.
وأدى المئات من المصلين صلاة التراويح داخل المسجد وخارجه.
وكان مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، تزين لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد هذا العام، وتستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده
اعداد كبيره فى صلاه التراويح
اعداد كبيره من المصليين
الابتهالات فى مسجد الحسين
الاعمار المختلفه فى الصلاه
الامام يتحدث الى اعداد كبيره من المصلين
الامام يتحدث الى المصلين
الخشوع فى الصلاه
الدعاء الى الله
الصلاه خارج المسجد
الصلاه على الكرسي داخل مسجد الحسين
امام المسجد
تقبيل باب ضريح سيدنا الحسين
جنسيات مختلفه فى الصلاه
صلاه التراويح خارج مسجد الحسين
صلاه التراويح
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