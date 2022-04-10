اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أجواء روحانية بصلاة التراويح بمسجد الحسين فى تاسع أيام رمضان المعظم.. صور

الأحد، 10 أبريل 2022 09:13 م
أجواء روحانية بصلاة التراويح بمسجد الحسين فى تاسع أيام رمضان المعظم.. صور صلاة التراويح بمسجد الحسين
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

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رصدت عدسة اليوم السابع صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين بعد ترميمه بمحافظة القاهرة، حيث أدى المصلون صلاة العشاء والتراويح فى تاسع أيام شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الكريم وما بعده.
 
وأدى المئات من المصلين صلاة التراويح داخل المسجد وخارجه.
 
وكان مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، تزين لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد هذا العام، وتستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده
 
 
 
اعداد كبيره فى صلاه التراويح
اعداد كبيره فى صلاه التراويح

اعداد كبيره من المصليين
اعداد كبيره من المصليين

الابتهالات فى مسجد الحسين
الابتهالات فى مسجد الحسين

الاعمار المختلفه فى الصلاه
الاعمار المختلفه فى الصلاه

الامام يتحدث الى اعداد كبيره من المصلين
الامام يتحدث الى اعداد كبيره من المصلين

الامام يتحدث الى المصلين
الامام يتحدث الى المصلين

الخشوع فى الصلاه
الخشوع فى الصلاه

الدعاء الى الله
الدعاء الى الله

الصلاه خارج المسجد
الصلاه خارج المسجد

الصلاه على الكرسي داخل مسجد الحسين
الصلاه على الكرسي داخل مسجد الحسين

امام المسجد
امام المسجد

تقبيل باب ضريح سيدنا الحسين
تقبيل باب ضريح سيدنا الحسين

جنسيات مختلفه فى الصلاه
جنسيات مختلفه فى الصلاه

صلاه التراويح خارج مسجد الحسين
صلاه التراويح خارج مسجد الحسين

صلاه التراويح
صلاه التراويح

 


الحسين

مسجد الحسن

صلاه التراويح

التراويح

صلاه التراويح بالحسين

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