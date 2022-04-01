3 خطوات لكشف لغز العثور على جثة فتاة بمنطقة المقابر فى حدائق أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة فتاة بمنطقة المقابر؛ حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بتشريح جثة المجنى عليها؛ لمعرفة أسباب مقتلها، والإصابات التى لحقت بها وأسفرت عن الوفاة.

ويعمل رجال المباحث على فحص كاميرات المراقبة واستجواب عدد من شهود العيان لكشف مزيد من التفاصيل حول الجريمة.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة فتاة بالمقابر في مدينة حدائق أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بمدينة حدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة بالمقابر، وجاري فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية الفتاة، وتكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.