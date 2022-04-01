وزير خارجية أوكرانيا: ناقشنا مع واشنطن تشديد العقوبات على الاقتصاد الروسى

كتب أحمد عرفة

قال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إنه بحث مع نظيره الأمريكي، أنتونى بلينكن، سبل تشديد العقوبات على روسيا، كما ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي تشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية، لويجي دي مايو مصادرة أصول روسية تبلغ قيمتها 900 مليون التزاما منها بشأن تنفيذ العقوبات على الكرملين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال دي مايو، في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية “نحن نفي بصرامة بالتزاماتنا الدولية بشأن العقوبات، وبالتالي أيضًا بشأن مصادرة ممتلكات في إيطاليا لأشخاص مدرجين على القائمة، والتي لا تقتصر على الأصول المنقولة، حتى الآن نتحدث عن قيمة إجمالية تبلغ حوالى 900 مليون يورو.

وأضاف دي مايو: "تحركنا دائما بشكل فوري وصارم، وسوف نستمر في ذلك".

وكان دي مايو إن شهراً واحداً قد مضى من الحرب التي شنها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، وقد "تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص، وأودت بحياة 135 طفلاً".