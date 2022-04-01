هبوط 14 قطاعا بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 12.7%

كتب هانى الحوتى

تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 12.7%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 8.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 7.2%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6%، وهبط قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 4.7%، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن 3.1%، ونزل قطاعي مواد البناء والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.5%.

كما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.1%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات التعليمية والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، 1.3%، 0.5%، على التوالي.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 11238.48 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 1910.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.25% ليغلق عند مستوى 2893.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.43% ليغلق عند مستوى 13711.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4673.08 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 23.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 726.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.1%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 448.8 مليار جنيه إلى 431.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.8%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 133 مليار جنيه إلى 126.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.