نيويورك تايمز: استخدام بايدن 180 مليون برميل من احتياطى النفط محدود التأثير

كتبت رباب فتحى

تحت ضغط متزايد لخفض أسعار الطاقة المرتفعة ، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن مساء الخميس أن الولايات المتحدة ستطلق ما يصل إلى 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لمواجهة التأثير الاقتصادي للتدخل الروسي في أوكرانيا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي بعد 7 أشهر ، ارتفعت أسعار البنزين بنحو 1.50 دولار للجالون خلال العام الماضي ، مما قوض ثقة المستهلك. كما ارتفعت تكلفة الديزل، الوقود الذي يستخدمه معظم المزارعين والسائقين في شاحناتهم، بشكل أسرع، مما يهدد بزيادة التضخم المرتفع بالفعل على جميع أنواع السلع والخدمات.

وقال بايدن عندما أعلن عن الخطة: "أعرف مدى الألم". "كما سمعتموني أقول من قبل ، نشأت في أسرة مثل العديد منكم عندما كان يرتفع سعر جالون البنزين ، كنا نناقش تأثير ذلك علينا".

وقالت الصحيفة إن بايدن لا يمتلك سوى القليل من الأدوات للتحكم في أسعار السلع الأساسية التي يتم وضعها في الأسواق العالمية ، لذلك يتحول إلى الاحتياطي النفطى الاستراتيجي ، ويطلب أكبر إصدار منذ إنشاء مخزون الطوارئ هذا في أوائل السبعينيات. لكن من المرجح أن يكون لهذه الخطوة تأثير متواضع لأنها لا تستطيع تعويض جميع أنواع النفط والديزل وأنواع الوقود الأخرى التي اعتادت روسيا بيعها للعالم ولكنها لم تعد قادرة على ذلك.

وأضاف بايدن "أسعارنا ترتفع بسبب تصرفات بوتين" في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. "لا يوجد ما يكفي من الإمدادات. وخلاصة القول أنه إذا أردنا أسعار غاز أقل ، فإننا بحاجة إلى مزيد من إمدادات النفط في الوقت الحالي".