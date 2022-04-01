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نظر دعوى عدم دستورية الرهن التجارى للمحال بقانون البنك المركزى غدا

الجمعة، 01 أبريل 2022 08:31 م
نظر دعوى عدم دستورية الرهن التجارى للمحال بقانون البنك المركزى غدا المحكمة الدستورية العليا -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل فيما تضمنته من الرهن التجاري للمحال التجارية.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 177 لسنة 37، بخصوص المادة 104 من قانون 2003 لسنة 1988باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، والتي تنص على أنه "يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجرى استخدامها في جمهورية مصر العربية".


قانون البنك المركزي

دعوى عدم دستورية الرهن التجاري للمحال التجارية

التسهيلات الائتمانية

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

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