اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 3 أشخاص إثر اصطدام طائرتى تدريب عسكريتين فى كوريا الجنوبية

الجمعة، 01 أبريل 2022 10:14 ص
مصرع 3 أشخاص إثر اصطدام طائرتى تدريب عسكريتين فى كوريا الجنوبية تحطم مروحية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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لقى 3 طيارين مصرعهم فى جنوب كوريا الجنوبية، وأصيب آخر، اليوم الجمعة، إثر اصطدام طائرتى تدريب تابعتين للقوات الجوية فى الجو وتحطمهما.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال مسؤولون، إن طائرتى تدريب تابعتين للقوات الجوية من طراز KT-1 اصطدمتا فى الجو وتحطمتا فى جنوب كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 3 طيارين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وتحطمت الطائرتان في حقل أرز فى ساتشون، على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب العاصمة سيول، بعد الاصطدام مع بعضهما البعض في الجو.

وتم إرسال أكثر من 30 من رجال الإطفاء والطوارئ إلى موقع التحطم.

 


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