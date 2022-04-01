اليوم السابع
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مصرع شخص إثر اصطدام سيارته بسور فى البساتين

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:15 م
مصرع شخص إثر اصطدام سيارته بسور فى البساتين سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه فى حادث اصطدام سيارته فى سور بمنطقة البساتين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن عجلة القيادة اختلت في يد قائد السيارة ما أسفر عن اصطدامها بالسور نتج عنه وفاته.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد باصطدام سيارة ملاكي في سور بدائرة قسم شرطة البساتين ووفاة قائدها، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة قائد السيارة يدعى "ن. ص" في العقد السادس من العمر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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