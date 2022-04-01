مصرع ربة منزل ورضيع وإصابة 3 فى حادث تصادم بقنا

صابر سعيد

لقيت ربة منزل ورضيع مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرين، اليوم، الجمعة، في تصادم تروسيكل مع توك توك بمركز أبوتشت، شمالي قنا، وتم نقل الجثتين والمصابين إلي المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع ربة منزل ورضيع وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بمركز أبوتشت شمال قنا وأسفر الحادث مصرع رايقة محمد حسانين ، 62 عاما، ومختار صابر عبد الرازق.



وأصيب كلا من صابر عبد الرزاق، 33 عاما، وأحمد عابدين عبد الباسط، 15 عاما، وشهاب محمود حسن، 16 عاما، في تصادم تروسيكل وتوك توك بمركز ابوتشت شمال قنا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.