اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول روسى يتهم أوكرانيا باستهداف منشأة للوقود بمدينة بيلجورود الروسية

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:51 ص
مسئول روسى يتهم أوكرانيا باستهداف منشأة للوقود بمدينة بيلجورود الروسية الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو(أ ش أ)

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قال رئيس مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن مروحيتين أوكرانيتين استهدفتا منشأة لتخزين الوقود بمدينة بيلجورود، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وإصابة شخصين على الأقل.
 
وأضاف جلادكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن الحريق اندلع في مستودع للوقود، جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض، ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا.. لافتًا إلى أنه تم إخلاء بعض المناطق المحيطة.
 
وأشار إلى أن وضع الوقود في المقاطعة لا يزال مستقرا بالرغم من الحريق، مؤكدا أنه لن يحدث أي نقص في عملية إمدادات الوقود بسبب الحريق.
 
من جهتها، أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن عملية إطفاء الحريق تجري بحشد أكثر من 170 شخصا و50 وحدة من معدات الإطفاء واستخدام قطار إطفاء يقوم بضخ المياه في سيارات الإطفاء. 
 
وأشارت إلى أن القصف الأوكراني أدى إلى اشتعال النار في 8 خزانات وقود، محذرة في الوقت ذاته من احتمال انتشاره إلى 8 خزانات أخرى.
 
في سياق آخر، قال سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كورسونسكي، إن "بلاده ستتمكن قريبا من حماية أجوائها ومدنها بشكل أفضل من الهجمات الروسية لأنها تتوقع عتادا عسكريا فائق الحداثة من الولايات المتحدة وبريطانيا".
 
وأضاف كورسونكي - في مؤتمر صحفي - أنه لا تزال لهم الغلبة في القوة الجوية والطائرات والصواريخ، و"نتوقع أن نبدأ تسلم عتاد فائق الحداثة من الولايات المتحدة وبريطانيا لحماية سمائنا ومدننا".

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