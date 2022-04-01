مؤشرات الاتصالات فى يناير 2022.. تراجع أعداد مشتركى المحمول لـ93 مليونا

كتبت هبة السيد

كشفت التقرير الشهرى ل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن انخفاض أعداد المشتركين فى الهاتف المحمول والأرضى خلال شهر يناير عام 2022، وتزايد مستخدمي الإنترنت، وجاءت أبرز 7 مؤشرات وهي:

1- 93.37 مليون مشترك بالهاتف المحمول في مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل 103.45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة انخفاض شهري 9.74%، ومقارنة مع 97.76 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 4.49%.

2- 89.93% نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل 99.78% بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة انخفاض شهري 9.85%، ومقارنة مع 95.87% بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 5.94%.

3- 63.94 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق الهاتف المحمول في مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل 63.44 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة نمو شهري 0.79%، ومقارنة مع 50.49 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو سنوي 26.65%.

4- 2.35 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق لـUSB Modem عن طريق الهاتف المحمول فى مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل 2.07 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة نمو شهري 8.73%، ومقارنة مع 4.12 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 45.29%.

5- 10.18 مليون مشترك بالإنترنت فائق السرعة ADSL فى مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل 10.07 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة نمو شهري 1.10%، ومقارنة مع 8.96 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو سنوي 13.62%.

6-68.48 نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول في مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل 61.33% بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة نمو شهري 7.15%، ومقارنة مع 51.65 بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو سنوي 16.83%.

7- 11.31 مليون مشترك بالهاتف الثابت فى مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل 11.01 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة نمو شهري 2.73%، ومقارنة مع 10.39 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو سنوي 8.93%.