كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 280 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة‎‎

سول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، تسجيل 280 ألفا و273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ"24" ساعة الماضية.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 13 مليونا و375 ألفا و818 إصابة.

كما سجلت البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية 360 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا إلى 16 ألفا و590 وفاة، وفقا لما أوردته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء.

وارتفع عدد الحالات الحرجة لأعلى مستوى على الإطلاق ليبلغ 1299، بعد تسجيل 86 حالة حرجة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أنه حتى يوم الثلاثاء الماضي، بلغ عدد من تلقوا جرعات تنشيطية 32.69 مليون شخص، بواقع 63.7%. وبلغ عدد الحاصلين على تطعيم كامل 44.48 مليون شخص، أي نحو 86.7%.