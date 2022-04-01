كل ما تريد معرفته عن النمو الكبير فى مؤشرات أداء ميناء العين السخنة خلال فبراير

كتب مدحت عادل

كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تطور كبير بحجم مؤشرات الأداء الخاصة بميناء السخنة لشهر فبراير 2022، والذي حقق معدلات مرتفعة على كافة المستويات، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن أداء ميناء السخنة.

س. كم بلغ معدل نمو السفن التي سجلها ميناء السخنة خلال فبراير الماضي؟

ج. شهد ميناء العين السخنة تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، حيث حقق ميناء السخنة معدل نمو سفن وصل إلى 33.33% ومعدل نمو للبضائع 36.96% في حين وصل معدل نمو الحاويات إلى 31.96% وهذه المعدلات تدل على أهمية ميناء السخنة على البحر الأحمر والذي يربط بين البحر الأحمر وقناة السويس ويحقق معدلات تنافسية مرتفعة ليس فقط مع نظرائه من الموانئ على البحر الأحمر بل ينافس ذاته من عام لآخر.

س. كم عدد السفن التي سجلها الميناء في فبراير الماضي؟

ج. بلغ إجمالي عدد السفن التي استقبلها ميناء السخنة في فبراير 2022 حوالي 40 سفينة.

س. ما هو توزيع السفن من حيث نوعية البضائع؟

ج. توزعت نوعية السفن التي استقبلها ميناء السخنة بيت 25 سفينة بضائع عامة محواة و1 سفينة بضائع عامة غير محواة و9 سفن صب سائل و5 سفن صب جاف بإجمالي كمية بضائع 1.6 مليون طن وعدد حاويات مكافئة بلغت 86 ألف حاوية مكافئة.

س. ما هو تطور أداء ميناء السخنة خلال آخر عامين؟

ج. تتضح زيادة المعدلات عند المقارنة بمعدلات فبراير 2021 والتي بلغت عدد 30 سفينة بإجمالي كمية بضائع 1.2 مليون طن وعدد 65 ألف حاوية مكافئة.

س. ما هي أهم المشروعات التي يشاهدها الميناء حاليا؟

ج. وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية تقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعديد من أعمال التطوير بميناء السخنة بتكلفة استثمارية تبلغ 37 مليار جنيه حيث يتم تنفيذ إنشاء 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (2،1) و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة - مرسى مطروح بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء بالإضافة الى إنشاء حاجز أمواج بطول 3620م. كما يجري إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي على (محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض).