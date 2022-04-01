كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية للسودان عام 2021.. فى 5 خطوات

كتب مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية إلى السودان ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن الصادرات المصرية إلى السودان تطورت وفقا لما يلي:

- سجلت قيمة الصادرات المصرية للسودان 826,8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 498,9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65,7%.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336,7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 212,5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58,5%.

- ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان لتصل إلى 1,2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 711,4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63,5%.

- بلغت قيمة الاستثمارات السودانية فى مصر 10,2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 2,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 370%.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 32,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 47,5%.