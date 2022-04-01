اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية للسودان عام 2021.. فى 5 خطوات

الجمعة، 01 أبريل 2022 04:00 ص
كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية للسودان عام 2021.. فى 5 خطوات الصادرات المصرية
كتب مدحت عادل

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حققت الصادرات المصرية إلى السودان ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 
 
وتشير بيانات الجهاز إلى أن الصادرات المصرية إلى السودان تطورت وفقا لما يلي:
 
- سجلت قيمة الصادرات المصرية للسودان 826,8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 498,9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  65,7%. 
 
- بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336,7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل  212,5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58,5%.
  
- ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان لتصل إلى  1,2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل  711,4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63,5%.
 
- بلغت قيمة الاستثمارات السودانية  فى مصر 10,2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل  2,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 370%.
 
- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 32,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض  قدرها 47,5%.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

مصر والسودان

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