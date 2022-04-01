قطع المياه عن العامرية وحتى الساحل الشمالى بالإسكندرية اليوم لمدة 5 ساعات

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه اليوم الجمعة، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية، خاصة العامرية وبرج العرب ومدينة الحمام والساحل الشمالى.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية، فى بيان صادر لها، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال الصيانة الطارئة لشركة الكهرباء غرب الإسكندرية، مما يؤدى إلى انقطاع الكهرباء عن روافع ومحطات جنوب الإسكندرية، وبالتالى انقطاع المياه عن مناطق (العامرية وقراها، مدينة برج العرب وتوابعها، قرى شمال التحرير والعشرة آلاف، البستان ومدينة الحمام، الساحل الشمالى)، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال نقل الخط.

وناشدت الشركة المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى او علي رقم 035815700.