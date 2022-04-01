قاتلا سائق فى أبو النمرس: رميناه فى الترعة وبعنا التوك توك بتذاكر هيروين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت اعترافات المتهمان بقتل سائق توك توك، لسرقته بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، عقب القبض عليهما، عن عدة مفاجآت، حيث ذكرا أمام رجال المباحث أنهما من متعاطي المواد المخدرة، ولرغبتهما في شراء الهيروين، قررا سرقة توك توك بالإكراه لبيعه وشراء المخدر.

وأكدا أنهما استوقفا المجني عليه، وطلبا منه توصيلهما، وخلال مرورهم بمنطقة زراعية، طلب منه أحدهما التوقف، ثم توجه إلى إحدى العشش، وأحضر قطعة خشبية وحاول وشريكه، إجباره على التخلي عن التوك توك، ثم دفعاه للترعة المجاورة، فسقط وتعرض للغرق، لعدم إجادته السباحة.

واعترف المتهمان أنهما باعا التوك توك مقابل مبلغ 1200 جنيه، وتذاكر هيروين، لأحد الأشخاص أرشدا عن هويته، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط التوك توك.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطلين وراء قتل شاب بأبو النمرس لسرقة التوك توك توك الخاص به في أبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لشاب تم تحديد هويته، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجاه لتوصيلهما، ثم اعتديا عليه، وألقياه بالترعة، واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.