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"فانوس رمضان" من مخلفات منزلية صديقة للبيئة.. صور

الجمعة، 01 أبريل 2022 01:47 م
"فانوس رمضان" من مخلفات منزلية صديقة للبيئة.. صور فانوس رمضان
كتب: منال العيسوى

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"فانوس رمضان" أحد أهم المظاهر والطقوس الرمضانية التى لها وقع خاص فى عقل ووجدان الشعب المصري للتعبير  عن البهجة والاحتفال بقدوم الشهر الكريم، وإيمانًا بالدور التوعوي قدم فريق وحدة الركن الأخضر بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة تصميمًا مميزًا لفانوس رمضان من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من القماش وورق الجرائد والمجلات والكرتو، وسيديهات قديمة والمعالق وغطاء الزجاجات البلاستيكية، حيث يمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته بالمنزل دون تكاليف.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحرص الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية، وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كإحدى الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

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 فانوس رمضان 

 

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 جانب من مراحل تصنيع الفوانيس 

 

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 مراحل تصنيع الفانوس 

 


البيئة

المخلفات

فانوس رمضان

شهر رمضان

المخلفات الصلبة

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