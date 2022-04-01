غدا آخر موعد لحجز الوحدات المتبقية بمشروعات الإسكان المتوسط

كتب أحمد حسن

حدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، غدا السبت أخر موعد لحجز الوحدات السكنية المتبقية ضمن الإعلان الخاص بمشروعات متوسطي الدخل (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

وقال مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين المتقدمين على مشروع جنة حجز الوحدات المتاحة كذلك في مشروعي دار مصر وسكن مصر، ويمكن للمواطنين المتقدمين على مشروع دار مصر حجز الوحدات المتاحة كذلك في مشروع سكن مصر، بينما لا يمكن للمواطنين الحاجزين في مشروع سكن مصر التقدم على الوحدات المتاحة في أي من المشروعين (دار مصر، وجنة).

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتابع أولًا بأول كل المستجدات حول الإعلان المطروح لوحدات متوسطي الدخل (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، كما يتابع كل ما ينشر من تعليقات وأخبار حول الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف الوقوف على كافة المعوقات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها، وكذلك التعرف على صور النصب والاحتيال التي يقوم بها البعض على المواطنين لإيقافها ووضع حد لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

يذكر أنه توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع سكن مصر في مدن (ناصر (غرب أسيوط)، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة)، بينما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع دار مصر في مدينة (السادات)، كما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع جنة في مدن (6 أكتوبر، القاهرة الجديدة)، ويمكن معرفة أكواد الوحدات المتبقية من خلال الدخول عبر الرابط التالي