عودة "الليالى الرمضانية" فى قرطبة الإسبانية بعد الغاءها بسبب كورونا

فاطمة شوقى

عادت "ليالي رمضان" في نسختها التاسعة، التي يشارك فيها المجلس الإسلامي ومعهد الحلال مرة أخرى، جنبًا إلى جنب مع المعهد البلدي للسياحة في قرطبة (إمتور) والبيت العربي فى إسبانيا هذا العام، وذلك بعد ان توقفت العام الماضى بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى ذلك، سيكون لها تعاون بين مؤسسة لاس فوينتيس ومؤسسة QASD. يتم الاحتفال بجدول الأنشطة هذا العام بين 2 و 28 أبريل ، وهو برنامج مفصل لما بعد الظهر ، قبل الإفطار، من الشهر الكريم للمجتمع المسلم، وفقا لصحيفة "الدياريو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شهر رمضان يبدأ فى 2 أبريل، وهو المفضل لدى المسلمين فى العالم ، ويوجد فى قرطبة 10 الاف مسلم ، وفى الاندلس أكثر من 300 الف مسلم يحتفلون بالشهر الكريم.

وتبدأ مجموعة الأنشطة الخاصة بـ "ليالي رمضان" في 2 أبريل بورشة عمل على الورق الرخامي ، والتي ستقام أيضًا في 3 أبريل ؛ كلا اليومين في قاعة فندق سيرانو ، سيكون هناك عرض لأحدث كتاب لأنطونيو دي دييجو ، خطباس دي دار الروم، الذي حرره المجلس الإسلامي في ساحة بلازا دي لا كونشا الثقافية الساعة 6:00 مساءً (يُذاع أيضًا على الإنترنت) ؛ في اليوم السادس ، تبدأ دورة الإسلام والتراث في أوروبا، نشاطًا عبر الإنترنت من خلال قناة VerIslam على موقع اليوتيوب الساعة 6:00 مساءً.

في اليوم السابع، ستكون هناك دورة تمهيدية حول التشريفات الإسلامية ، والتي ستقام في قاعة الجمعية فيمكورسا في الساعة 7:00 مساءً ؛ في اليوم التاسع ، سيتم عقد دورة العلوم والتعالي: رسم كوزموجرافي للضوء. القراءات المعاصرة لابن عربي. الساعة 7:00 مساءً .

في 19 أبريل، ستُعقد دورة الإسلام والتراث في أوروبا شخصيًا وعبر الإنترنت: فرصة التراث المادي الإسلامي والسياحة الصديقة للمسلمين.