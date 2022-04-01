عمدة كييف: البلدات المجاورة للعاصمة لا تزال محاصرة من روسيا

كتب أحمد عرفة

أكد عمدة كييف، أن البلدات المجاورة للعاصمة لا تزال محاصرة من روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين دميتري بيسكوف، أن قصف سلاح الجو الأوكراني منشأة نفطية في مقاطعة بيلغورود بجنوب غرب روسيا المجاور للحدود الأوكرانية قد يؤثر سلبا على سير المفاوضات بين موسكو وكييف، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردا على سؤال عما إذا كان القصف الأوكراني للمنشأة الروسية المذكورة تصعيدا، قائلا إنه لا يمكن اعتباره خطوة تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لمواصلة التفاوض بين موسكو وكييف.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلِغ بتفاصيل الحادث، مضيفا أن القائم بأعمال وزير الطوارئ ألكسندر تشوبريان توجه إلى بيلغورود بغية إعادة تنظيم سلاسل الإمداد بالوقود، وتفادي أي تأثير عليها نتيجة للحادث، لافتا إلى أن تفوق القوات المسلحة الروسية في الجو خلال عمليتها في أوكرانيا يمثل حقيقة مطلقة.