عام الأرباح الذهبية.. تقرير يكشف مكاسب الولايات المتحدة من السلاح فى 2021

كتبت: نهال أبو السعود

تضخمت صناعة الأسلحة بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة خلال السنوات الـ14 الماضية ووفرت آلاف الوظائف ومكاسب بالمليارات وفقا لتقرير "NSSF" وهي الجمعية التجارية الوطنية لصناعة الأسلحة النارية في أمريكا.



وفقا لصحيفة ذا هيل، ذكرت (NSSF) في آخر تحديث سنوي لها عن حالة الصناعة أنها حققت أكثر من 70.5 مليار دولار في العام الماضي - مقارنة بـ19.1 مليار دولار في عام 2008.



كتب NSSF في التقرير: "بغض النظر عن الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد ، فقد نمت صناعتنا وأنشأت أكثر من 375 الف وظيفة جديدة ذات رواتب جيدة منذ منتصف الركود العظيم في عام 2008 تفخر صناعتنا بكونها واحدة من النقاط المضيئة في اقتصادنا."



أعلن NSSF عن قفزة في نمو الوظائف من 166.200 في عام 2008 إلى 375000 موظف العام الماضي في جميع أنحاء الصناعة.



وفقًا للتقرير، تصدرت تكساس في عام 2021 من خلال توفير 31،632 وظيفة عبر شركات الأسلحة والموردين والشركات الأخرى ذات الصلة، وولاية كاليفورنيا، التي يُنظر إليها عادةً على أنها دولة ذات ميول يسارية تصور ولايتها على أنها متشددة على الأسلحة ، تلتها بـ 29.082 وظيفة.



قال رئيس NSSF والمدير التنفيذي جو بارتوزي في بيان: "إن المساهمات الاقتصادية لصناعتنا تساهم بلا منازع في كل ولاية وكل مجتمع هذه هي السمة المميزة للرجال والنساء الذين يعملون بجد والذين يثبتون أن صناعة الأسلحة النارية والذخيرة الأمريكية قوية."



وفقًا لتحليل NSSF، قام صانعو الأسلحة والذخيرة وتجار الجملة والتجار بتوظيف ما يقرب من 170 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في عام 2021، وعمل 85 ألف شخص آخر في الموردين المباشرين لتلك الشركات، وعمل أكثر من 121 ألفا في الصناعات المتصلة.



وقالت المؤسسة في تقريرها: "يتدفق التأثير الاقتصادي الأوسع في جميع أنحاء الاقتصاد، مما يولد أعمالًا للشركات التي يبدو أنها لا علاقة لها بالأسلحة النارية الأشخاص الحقيقيون، الذين لديهم وظائف حقيقية، يعملون في صناعات متنوعة مثل البنوك والتجزئة والمحاسبة وتشغيل المعادن، وحتى في الطباعة، يعتمدون جميعًا على صناعة الأسلحة النارية والذخيرة في معيشتهم."



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، توفي 45222 شخصًا من إصابات متعلقة بالمسدسات في الولايات المتحدة في عام 2020 - وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات.



ووفقًا لسجلات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن معدل الوفيات الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية بلغ 13.6 لكل 100 ألف شخص، وهو أعلى معدل في ما يقرب من ثلاثة عقود ويشمل الرقم الوفيات الناجمة عن الانتحار والحوادث والقتل.



كتب NSSF في تقريره: "تلتزم صناعة الأسلحة النارية بالملكية الآمنة والقانونية والمسؤولة للأسلحة النارية واستخدامها، وتعمل بشكل يومي لوقف إساءة استخدامها الإجرامية".