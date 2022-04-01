اليوم السابع
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عاصفة ثلجية تشل حركة المرور فى إسبانيا

الجمعة، 01 أبريل 2022 06:10 م
عاصفة ثلجية تشل حركة المرور فى إسبانيا ثلوج
كتب محمد جمال

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سبَّبت عاصفة ثلجية إعاقة شديدة لحركة المرور فى شمال إسبانيا اليوم، حيث تضرر بشكل خاص إقليم نافارا غربى جبال البرانس على الحدود مع فرنسا، وأعلنت الحكومة الإقليمية فى نافارا أنه تم الإبلاغ عن وجود مشكلات على الطريق السريع (إيه 15) والعديد من الطرق الريفية، وأنه تم إغلاق ثلاث ممرات جبلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام اسبانية.

وألغى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز زيارة كانت مقررة للمركز الوطنى لمصادر الطاقة المتجددة فى منطقة ساريجورين شمالى البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وغطت العاصفة الثلجية، التي تضرب شمال إسبانيا منذ أمس، الشوارع والمتنزهات وأسطح مبانى مدينة بامبلونا، عاصمة إقليم نافارا التى يقطنها 200 ألف شخص، ومناطق أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية تحذيرات بشأن أحوال جوية قاسية ستتعرض لها تسعة أقاليم من أقاليم البلاد الـ17 اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع.


إسبانيا

عاصفة ثلجية

نافارا

فرنسا

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