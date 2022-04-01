اليوم السابع
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ضبط بحوزته 11 زجاجة مولوتوف.. 4 سنوات سجن لأمريكى شارك فى اقتحام الكونجرس

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:28 م
ضبط بحوزته 11 زجاجة مولوتوف.. 4 سنوات سجن لأمريكى شارك فى اقتحام الكونجرس اقتحام الكونجرس الأمريكى -أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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حُكم على رجل من ولاية ألاباما أحضر زجاجات مولوتوف وأسلحة بالقرب من مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 خلال أحداث اقتحام الكونجرس اليوم الجمعة، بما يقرب من أربع سنوات في السجن الفيدرالي، وفقا لشبكة ايه بي سي.

 

ويأتي الحكم بالسجن 46 شهرًا ، الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتلي في واشنطن ، بعد أن أقر المدعى عليه لوني كوفمان البالغ من العمر 72 عامًا بالذنب لحيازة أسلحة نارية غير مسجلة في المنطقة في نفس اليوم الذي اقتحمت فيه مجموعة مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

 

وكان كوفمان محتجزًا منذ اعتقاله في 6 يناير من العام الماضي ، عندما عُثر على شاحنته الصغيرة متوقفة بالقرب من مبنى الكابيتول وفيها مجموعة من البنادق والأسلحة الأخرى ومئات من الذخيرة و 11 زجاجة مولوتوف.

 

وحكم كوفمان بالسجن 46 شهرًا هو من بين أقسى عقوبة صدرت بحق مثيري الشغب في الكابيتول حتى الآن. يواجه أكثر من 800 شخص تهماً تتعلق بتمرد 6 يناير الدامي الذي سعى إلى قلب الهزيمة الانتخابية للرئيس السابق ترامب.

 

وصفت المحكمة في جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة مخبأ كوفمان للأسلحة بأنه "مستودع أسلحة صغير في شاحنته". وأعزت الوقت الذي أمضاه خلف القضبان منذ اعتقاله في فترة عقوبته.

 

أدى البحث في شاحنة كوفمان إلى العثور على مسدس وبندقية هجومية ومكونات لقنابل المولوتوف التي شبهها المدعون بـ "النابالم محلي الصنع"، اكتشف المحققون أيضا بندقية رش وقوس ونشاب وعدة مناجل وقنابل دخان وبندقية صاعقة.

 

كما احتوت الشاحنة الخاصة بكوفمان ، أحد مؤيدي ترامب ، أيضًا على مذكرة مكتوبة بخط اليد نقلاً عن أبراهام لنكولن حول الإطاحة بـ "الرجال الذين يفسدون الدستور".


الولايات المتحدة

اقتحام الكونجرس

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مولوتوف

أسلحة

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الكابيتول

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