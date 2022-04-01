شعبة الخضروات: معروض الخضروات والفاكهة يكفي احتياجات السوق

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم استقرار ملحوظ مع معروض ضخم يكفي احتياجات الأسواق، حيث تسجل الطماطم وتسجل 2.5 إلى 4.75 جنيه فى سوق الجملة والبطاطس 2.50 إلي 4.50، فيما تراجع البصل ليتراوح 1.5 إلى 2.25 جنيه بتراجع 50 قرش، والكوسة 4 إلى 5 جنيهات بتراجع 2 جنبه، والفاصوليا 12 إلى 18 جنيها بتراجع 3 جنيها بحسب شعبة الخضروات والفواكه.

ووفق الموقع الرسمى لسوق العبور، بلغ سعر الفلفل الألوان 12 إلى 15 جنيها، والملوخية 4 إلى 7 جنيها، والخيار البلدى 4 لـ 5 جنيه، السبانخ 3 إلى 4 جنيهات، والبسلة من 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات، الفلفل الرومي من 9 إلي 11 جنيها والثوم من 4 إلي 5.5 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة فتسجل تباين ملحوظ، حيث بلغ سعر البرتقال السكرى من 2.5 إلى 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 2.5 إلى 3.5 جنيه واليوسفى 2.5 إلى 6 جنيهات، والعنب المستورد 30 جنيها للأسود، والتفاح الأمريكى والإيطالى 19 إلى 23 جنيها والبرتقال البلدي 2 إلي 3.5 جنيه

وبلغ سعر التفاح الجولدن 16 إلى 20 جنيها، والتفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيها، والبلح السيوى 20 إلي 25 جنيها، بلح تلاجة 5 إلى 9 جنيهات، والبلح البريمى 13 إلى 23 جنيها، بلح غزال 14 إلى 26 جنيها.