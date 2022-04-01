سريلانكا تعلن حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات على خلفية الأزمة الاقتصادية

كتب أحمد عرفة

أعلنت سريلانكا عن حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات على خلفية الأزمة الاقتصادية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ما يقرب من 50 شخصًا أصيبوا بعد أن استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لدحر حشد اقتحم منزل رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، وسط غضب من تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وتسببت الأزمة، وهي الأسوأ في الذاكرة الحية، في حالة من السخط الشديد ، حيث لم يتمكن الناس من العثور على الغاز للطهي والأدوية والوقود والمواد الغذائية الأساسية مثل الحليب المجفف بسبب نفاد العملات الأجنبية في البلاد لدفع ثمن السلع المستوردة.

وهتف حشد من مئات الأشخاص يطالبون راجاباكسا ومجلس الوزراء بأكمله بالاستقالة بسبب طريقة تعامله مع الأزمة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يهتفون "اذهب يا مجنون إلى المنزل".