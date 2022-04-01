زيادة مبيعات السيارات الملاكى المستوردة فى مصر خلال يناير 2022

كتبت : أمانى سمير

ذكر أحدث تقرير صاردة عن "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات، عن زيادة مبيعات قطاع "سيارات الركوب – الملاكي" خلال شهر يناير 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

وبلغ مجمل مبيعات القطاع بحسب "أميك" نحو 16.889 سيارة مختلفة الأنماط والعلامات التجارية والاستخدامات، مقابل 14.923 سيارة في يناير 2021 بزيادة بنسبة 13 % تقريبا.

وسيطرت السيارات المزودة بمحركات تتراوح سعاتها اللترية بين 1.5 إلى 1600 سي سي على 44% من المبيعات، تلتها سيارات الـSUV الرياضية التي تحمل محركات أقل من2000 سي سي بنسبة 25%، وثالثًا سيارات بمحركات ما بين 1.300 إلى 1.500 سي سي بـ %19.

ونجح قطاع السيارات المستوردة في تنمية مبيعاته خلال شهر يناير الماضي، وذلك بإجمالي 12.656 سيارة بزيادة 21.8%، مقارنة بـ10.391 سيارة على أساس سنوي.