روسيا تفرض 4 ملايين روبل غرامة على "ويكيبيديا" بسبب حرب أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا ويكيبيديا الروسية بشأن مقال تقول إنه يحتوي على "معلومات غير دقيقة" حول هجوم الكرملين على أوكرانيا، وفقا لصحيفة نيوزويك.

قالت روسكومنادزور إنها فرضت غرامة على ويكيبيديا تصل إلى 4 ملايين روبل (حوالي 49 ألف دولار)، لرفضها حذف معلومات عن حرب أوكرانيا التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها ويكيبيديا ضغوطًا لإزالة ومراقبة محتوى تعتبره الحكومة الروسية كاذبًا.

في مارس ، قالت مؤسسة ويكيبيديا ​​إنها تلقت طلبًا من الحكومة الروسية لإزالة المحتوى المتعلق بالحرب في أوكرانيا ، والذي نشره متطوعون مساهمون في ويكيبيديا الروسية.

ووصفت طلب الإزالة بأنه "رقابة" وقالت في بيان إن "حرمان الناس من الوصول إلى معلومات موثوقة، في وقت الأزمات ، يمكن أن يكون له عواقب تغير الحياة".

وفقا للتقرير، أضافت ويكيبيديا ​​أنها رفضت طلب إزالة المعلومات المقدمة على صفحتها وقالت إنها لن تتراجع في مواجهة جهود فرض رقابة وتخويف أعضاء حركتها، وأضاف البيان: "نحن نقف إلى جانب مهمتنا لتقديم المعرفة المجانية للعالم".

يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه بوتين ليصبح قانونًا إجراءً يجرم نشر المعلومات الهامة حول الغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي يعد أحد أكثر الإجراءات المضادة للصحافة تقييدًا التي وضعها زعيم قوة عالمية، كما حظرت الحكومة الروسية استخدام انستجرام وفيس بوك في البلاد.