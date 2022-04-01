اليوم السابع
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روسيا تتوعد الاتحاد الأوروبى بالرد على الإجراءات العدائية

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:40 ص
روسيا تتوعد الاتحاد الأوروبى بالرد على الإجراءات العدائية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبى دون رد، معربة عن أملها فى أن تدرك بروكسل أن المواجهة مع روسيا ليست فى مصلحتها.
 
وقال مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينتس، في حديث لوكالة "سبوتنيك " الروسية للأنباء، إن "إجراءات الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد".
 
وأضاف كوبرينتس أن دول الاتحاد الأوروبي، ربما، سيفهمون أخيرًا أن المواجهة ليست في مصلحتهم"، مؤكدا أن عقوبات بروكسل غير المسؤولة قد تؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين.

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