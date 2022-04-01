رمضان موسم التعافى.. لو عندك مشكلة مع تعاطى المخدرات اعرف ازاى تبطل.. فيديو

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ فيديو توعوى على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك " عن كيفية الامتناع عن تعاطى المخدرات والتقدم للعلاج من الإدمان تحت عنوان " رمضان موسم تعافى".





يأتى ذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على إطلاق سلسلة من البرامج والفيديوهات التوعوية عن المواد المخدرة وأضرارها.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، قد استعرضت تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال شهرى يناير وفبراير 2022 لعدد 25 ألفا و151 مريضا "جديد ومتابعة " ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن منهم 2026 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، الأسمرات، المحروسة ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ، وحدائق أكتوبر ،حى الضواحى ببورسعيد".

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعى ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 95.59% بينما بلغت نسبة الإناث 4.41 %.