اليوم السابع
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دار الإفتاء تهنئ المسلمين بشهر رمضان بعد استطلاع هلال الشهر الكريم

الجمعة، 01 أبريل 2022 07:35 م
دار الإفتاء تهنئ المسلمين بشهر رمضان بعد استطلاع هلال الشهر الكريم دار الإفتاء
كتب آسر أحمد

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وجهت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، رسالة تهنئة للمسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان، واستطلاع هلال الشهر الكريم، ونشرت صورة تهنئة عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وكتبت "كل عام وأنتم بخير، غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك".

بوست دار الافتاء
بوست دار الافتاء

 

وأقامت دار الإفتاء احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا، مساء اليوم الجمعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.
 
وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان لهذا العام 1443هـ، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.
 
حضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، فى مقدمتهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر نائبًا عن شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبًا عن رئيس الوزراء، وعمر مروان وزير العدل، وعلى جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتى الجمهورية السابق.

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